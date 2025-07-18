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Россиянам рассказали, как получить прибавку к зарплате 10%

Селезнев: за повышение квалификации можно прибавить 10% к зарплате
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SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут получать прибавку к зарплате 10—20% каждый год, постоянно повышая квалификацию, оценил для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Универсальной формулы нет, но, очевидно, есть более денежные и менее денежные профессии и отрасли. И если человек до этого работал условно на кассе за зарплату ниже средней, а потом прошел курсы по обучению на любую цифровую профессию, то он может не то что на 10—20%, но на 100—200% подняться по зарплате. Разумеется, сменив для этого профессию. Глобально обучение должно быть постоянным занятием любого специалиста, который хочет оставаться ценным на рынке. Нужно не один курс пройти, а регулярно повышать квалификацию: бесплатно или платно. И тогда доход будет расти на 10—20% не одноразово, а каждый год. Это вполне достижимые цифры на российском рынке труда», — отметил Селезнев.

По данным Росстата, в январе 2025 года номинальная начисленная зарплата работников в целом по всем отраслям экономики России составила 88 981 рубль, а в феврале — 89 646 рублей. 

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