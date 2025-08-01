В России раскритиковали снижение возраста выхода на работу у молодежи

Чисто механическое снижение возраста выхода на рынок труда у россиян создаст массу новых проблем. Покупка квартиры будет для молодой семьи непосильной задачей, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Страны, где рожают в более молодом возрасте, — все с экономикой аграрного типа: это Африка, Средний и Ближний Восток. Россия переживала этот этап еще до 1930-х годов, то есть до индустриализации и массовой миграции в города. Российская деревня больше не способна приносить столько детей. Традиционная большая семья разрушена много десятилетий назад, а в городах просто негде растить детей. Пара молодых городских родителей не живет в избе, построенной своими руками, не ведет натуральное хозяйство по соседству с братьями и прочей родней. Нет той общины, которая давала и дом, и работу, и укрытие на случай голода, кризиса и бедствий. Нет рабочих бараков и общежитий, где современная молодежь могла бы и хотела бы жить, пока не встанет на ноги. Они выросли в городской среде, для них возвращение в состояние пролетариата — это дикость и падение их социального уровня», — отметил Селезнев.

По его словам, это значит, что каким-то образом начинающий специалист с низкой квалификацией (молодой отец) должен зарабатывать столько, чтобы он мог купить отдельное жилье (очевидно, в ипотеку) и обеспечивать себя, жену и ребенка хотя бы какое-то время, пока не дадут место в саду.

«В крупных и даже средних городах это абсолютно немыслимая финансовая задача. Не только в России, но и вообще в любой стране мира молодой специалист такое не потянет. Во-вторых, эксперименты с лимитами на образование всегда плохо заканчиваются. Такое пытались делать в Испании при диктатуре Франко и в Португалии при Салазаре. Это привело к массовой эмиграции талантливой молодежи», — подчеркнул Селезнев.

Он уточнил, что Португалия потеряла около 20% населения за счет оттока тех, кто хотел учиться и работать не только на полях и заводах. Результат виден до сих пор, и чтобы догнать условную Францию по уровню жизни, Португалии потребуется как минимум 30-50 лет, заключил эксперт.

Сократить срок обучения в школах и вузах, чтобы россияне скорее рожали детей, предложили в Общественной палате 15 июля. Для этого нужно вернуться к системе 8- и 10-летнего школьного обучения и сократить базовое и специализированное высшее образование, считают там. По мнению общественников, в дальнейшем эта мера приведет к снижению возраста рождения первого ребенка в семьях и поможет улучшить демографическую ситуацию в России.

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