Меньше учиться, раньше жениться: в России призвали сократить срок обучения в школе

В Общественной палате РФ предложили сократить срок обучения в школе до 10 лет

В Общественной палате РФ призвали сократить срок обучения в школах до 8–10 лет, чтобы россияне раньше начали заводить детей. По мнению главы комиссии по демографии Сергея Рыбальченко, сделать это можно «без потери качества» образования. При этом ни законодатели, ни специалисты его позицию не поддержали. В Госдуме заявили, что связи между созданием семьи и сроком обучения нет, а общий уровень развития школьников «и без того снижен». А в профсоюзе учителей назвали инициативу Рыбальченко «скатыванием к примитивности».

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал вернуться к системе 8–10-летнего обучения в школе и сократить срок обучения в вузах . По его мнению, эти меры в перспективе приведут к снижению возраста рождения первого ребенка в семьях и помогут улучшить демографическую ситуацию в России.

Рыбальченко пояснил, что сейчас специалист с высшим образованием тратит на обучение в школе 11 лет, затем четыре года — в бакалавриате и еще два — в магистратуре. Всего получается 17 лет, а если прибавить к ним трехлетний период послевузовской адаптации, то молодые люди задумываются о создании семьи и рождении детей только к 27 годам, полагает он.

«Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет в школе и пять — специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше», — сказал Рыбальченко.

Таким образом, по его мнению, в России удастся снизить возраст социального взросления, что в итоге приведет к более раннему вступлению в брак и, соответственно, рождению детей.

Он отметил, что меры поддержки при этом должны носить комплексный характер.

«Стоило бы ввести семейное налогообложение, когда снижается налог при вступлении молодых людей в брак и при рождении первого и последующих детей. Необходимо разработать доступные программы арендного жилья, включая субсидированный и социальный наем, семейные общежития», — заявил председатель комиссии ОП.

По данным правительственного информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС», в 2025 году средний возраст невест в России составил 33,1 года, женихов — 35,2 года. Для сравнения, в 2021 году средний возраст невест составлял 30,7 года, а женихов — 32,8 года .

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«Не скатываться к примитивности»

Депутаты Госдумы негативно оценили предложение Рыбальченко. Так, зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что сокращение сроков школьного образования до восьми или десяти лет — «не положительная история». По словам Милонова, он «не видит никакой связи» между созданием семьи и сроком обучения.

«Что касается вступления во взрослую жизнь и появления детей, то мы говорим о людях, которым 17–18 лет. Заканчивающая обучение [девушка], когда ей только исполнилось 18, вряд ли для нее это является большой преградой или каким-то образом мешает думать о заведении семьи. Я не вижу никакой связи. Давайте оставим систему образования такую, которая сейчас есть. Лучше будем улучшать саму систему вместо сокращения сроков», — сказал он.

Схожее мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. По его словам, снижение сроков обучения в школе не имеет отношения к созданию семьи и деторождению, поскольку законодательство не запрещает молодым людям вступать в брак по достижению возраста 18 лет. При этом недостаток образования негативно скажется на общем уровне развития школьников, чей интеллектуальный уровень, по его словам, «и без того снижен» .

«Наши успехи на Олимпиадах говорят только об одном: флагманский корабль российской школы далеко оторвался от основной эскадры. Потому что когда социологи начинают опрашивать молодежь на предмет естественно-научной, исторической или литературной грамотности, выясняется, что за пределами предметов, по которым собираются сдавать ЕГЭ, мы обнаруживаем глубокую неграмотность», — указал Смолин.

Скептически к предложению Рыбальченко отнесся и член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. В комментарии для «Москва 24» он заявил, что сокращение сроков обучения целесообразно при условии внедрения образовательных методик, при которых учащиеся смогут получать знания и навыки быстрее. Однако «рождаемость здесь абсолютно не при чем».

Предложение Рыбальченко не поддержал и зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава. В беседе с изданием «Подъем» он пояснил, что «без потери качества образования нельзя сократить сроки, и это не будет способствовать укреплению семейных ценностей».

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Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в комментарии для НСН заявил, что сокращение сроков обучения — «стратегически неправильный подход».

«Я такую идею, конечно, не поддерживаю. В современном мире, наоборот, есть тенденция к тому, что срок получения образования увеличивается. Мир становится сложнее, науки развиваются, усложняется технологический процесс. Мы же хотим идти по пути развития технологий, а не скатываться к примитивности », — сказал Казаков.

Эксперт по демографии Сергей Галиев заявил, что сокращение сроков обучения никак не простимулирует рождаемость, а школьное образование сейчас и без того перегружено.

«Что касается демографии, это в целом неверный подход, что нужно сначала быстрее заканчивать обучение, чтобы создать семью», — сказал Галиев.

По его словам, положительный эффект могли бы оказать квоты на образование и налоговое стимулирование — чтобы работодателям было выгодно повышать в должности многодетных и наличие нескольких детей «превращалось бы в рычаг развития карьеры».