Россиянам рассказали, что будет с курсом рубля в августе

Специалист Шеншина: в августе рубль будет находиться в пределах 79–86 за доллар

В августе рубль будет находиться в пределах 79–86 за доллар, 93–101 за евро и 11,1–11,8 за юань. Об этом РИАМО рассказала генеральный директор инвестиционной платформы «The Деньги» Евгения Шеншина.

По ее словам, снижение ключевой ставки до 18% ожидаемо привело к плавному ослаблению рубля. Она отметила, что август пройдет в контролируемом валютном коридоре, если внешняя конъюнктура останется нейтральной. Речь идет о ценах на нефть и металлы. Кроме того, на ситуацию могут повлиять дальнейшие действия ЦБ относительно ставки.

«Важно понимать: курс около 85–90 рублей за доллар сегодня выгоден бюджету. На нашей платформе «The Деньги» мы наблюдаем: как только доллар пробивает курс в 83–84 рубля, у частных инвесторов активизируется интерес к альтернативным вложениям, особенно в рублевые бизнес-проекты с доходностью выше 20%», — отметила Шеншина.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер до этого спрогнозировал для «Газеты.Ru», что курс доллара составит 85–90 рублей перед дедлайном по ультиматуму президента США Дональда Трампа. Евро будет стоить 95–100 рублей, а юань — 11,5–12 рублей.

Ранее экономист назвала причины ослабления рубля.