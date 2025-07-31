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Назван курс доллара перед дедлайном по ультиматуму Трампа

Зельцер: доллар будет стоить 85–90 рублей перед дедлайном по ультиматуму Трампа
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wedmoments.stock/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара составит 85–90 рублей перед дедлайном по ультиматуму президента США Дональда Трампа. Евро будет стоить 95–100 рублей, а юань — 11,5–12 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«На курс рубля окажет влияние приближение дедлайна Трампа по тарифам на российскую нефть. Это нервный фактор геополитики, приводящий к эмоциональным покупкам иностранных валют. Доллар по курсу ЦБ уже выше 82,2 рубля, евро у 95 рублей, юань вчера был над 11,5 рубля. Страсти могут улечься через неделю, что локально приостановит ослабление рубля. Но среднесрочно видим курсы зарубежных валют выше на фоне снижения ключевой ставки ЦБ», — отметил Зельцер.

29 июля Трамп объявил о начале отсчета 10–12 дней, в течение которых, по его словам, Россия должна предпринять шаги по урегулированию конфликта в Украине. Они истекают 8–10 августа. Накануне Трамп пригрозил сократить ранее заявленный 50-дневный срок и пообещал ввести вторичные пошлины порядка 100% на товары из стран, продолжающих сотрудничество с Москвой. Такие меры могут фактически заблокировать экспорт в США для партнеров России.

30 июля доллар стоил более 81 рубля, евро — более 93,2 рубля, юань — свыше 11 рублей.

Ранее россиян призвали не ждать доллар по 150 рублей из-за ультиматума Трампа.

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