Экономист назвала причины ослабления рубля

Снижение ключевой ставки стало одной из причин ослабления рубля, потому что это сделало деньги дешевле и уменьшило привлекательность рублевых активов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала инвестиционный советник в реестре ЦБ, преподаватель экономического факультета МГУ Юлия Кузнецова.

По ее словам, в такой ситуации инвесторы переходят в более устойчивые валюты.

«Кроме того, сокращаются поставки нефти, а значит, в страну поступает меньше валютной выручки. Рост спроса на доллары и евро внутри страны также давит на курс. Возможность новых санкций, особенно на фоне риторики США, создает нервозность на рынке», — пояснила Кузнецова.

При этом эксперт уточнила, что россиянам не стоит ждать доллара по 100 рублей, потому что Центробанк и Минфин России имеют необходимые инструменты для контроля, в том числе валютные интервенции и валютный контроль.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер до этого спрогнозировал для «Газеты.Ru», что курс доллара составит 85–90 рублей перед дедлайном по ультиматуму президента США Дональда Трампа. Евро будет стоить 95–100 рублей, а юань — 11,5–12 рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян следит за курсом рубля.