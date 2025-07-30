Стало известно, сколько россиян следит за курсом рубля

Доля россиян, которые не следят за курсом рубля, по итогам июля составила 72%, достигнув максимальных значений с 2008 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

По данным ФОМ, предыдущий максимум был установлен в 2019 году. Тогда курс национальной валюты не вызывал интереса у 66% участников опроса. При этом минимальные результаты были достигнуты в 2015 году — 49%.

Также результаты опроса показали, что 34% респондентов отметили зависимость экономики России от колебаний курса рубля. 14% участников исследования считают, что влияние стоимости нацвалюты слабое, а 19% россиян сказали, что экономика страны не зависит от курса рубля.

«28% россиян считают, что их жизнь и жизнь их семей сильно зависит от курса рубля, 16% видят слабое влияние, 38% полагают, что не зависит совсем. 46% опрошенных считают, что рост рубля будет выгоден для экономики, 15% думают, что выгоднее его снижение», — говорится в исследовании.

Накануне Банк России установил официальный курс доллара США на среду, 30 июля, на уровне 82,2197 рубля, что на 2 рубля 64 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро был повышен на 1 рубль 79 копеек — до 94,9976 рубля, а курс юаня вырос на 31 копейку — до 11,427 рубля.

Ранее в Госдуме заявили, что России нужен слабый рубль.