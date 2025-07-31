Казахстан нарастит экспорт по нефтепроводу через Азербайджан и Грузию

Казахстан рассчитывает увеличить объем экспорта нефти по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан с 1,4 млн тонн в 2024 году до 1,7 млн тонн в 2025 году. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, увеличение экспорта планируется уже в текущем году.

В июне этого года Аккенженов сообщал, что Российская Федерация может нарастить поставки нефти в Китай через Казахстан на 2,5 млн тонн. Министр уточнил, что Москва и Астана уже ведут соответствующие переговоры. По его словам, процесс согласования и подписания документов «займет определенное время», так как потребует изменить соглашение между правительствами и ратифицировать его в парламенте.

Также 29 июля стало известно, что Казахстан договорился с Европейским союзом о транзите своего угля через российские подсанкционные порты.

Ранее Китай попросил РФ увеличить поставки нефти.