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Казахстан нарастит экспорт по нефтепроводу через Азербайджан и Грузию

Казахстан нарастит экспорт по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан до 1,7 млн т
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Казахстан рассчитывает увеличить объем экспорта нефти по нефтепроводу БакуТбилиси — Джейхан с 1,4 млн тонн в 2024 году до 1,7 млн тонн в 2025 году. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, увеличение экспорта планируется уже в текущем году.

В июне этого года Аккенженов сообщал, что Российская Федерация может нарастить поставки нефти в Китай через Казахстан на 2,5 млн тонн. Министр уточнил, что Москва и Астана уже ведут соответствующие переговоры. По его словам, процесс согласования и подписания документов «займет определенное время», так как потребует изменить соглашение между правительствами и ратифицировать его в парламенте.

Также 29 июля стало известно, что Казахстан договорился с Европейским союзом о транзите своего угля через российские подсанкционные порты.

Ранее Китай попросил РФ увеличить поставки нефти.

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