Казахстан договорился с ЕС о транзите угля через российские подсанкционные порты

Казахстан будет перевозить уголь через российские порты под санкциями

Министерство торговли и интеграции Казахстана сообщило в своем Telegram-канале, что власти республики достигли договоренности с Еврокомиссией о послаблении в рамках 18-го антироссийского пакета санкций.

«Европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета сделок с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исключения будут действовать при соблюдении ряда условий: уголь должен быть только казахского происхождения, а право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, подпадающих под санкционные ограничения.

До этого агентство Reuters сообщало, что Россия временно запретила иностранным нефтяным танкерам загружаться в своих основных черноморских портах.

Из-за этого запрета фактически остановился экспорт нефти из Казахстана. Как уточняет агентство, экспорт из Казахстана осуществлялся преимущественно консорциумом, частично принадлежащим американским энергетическим гигантам. Ограничение также повлияло на экспорт российской нефти из порта Новороссийск.

Ранее Великобритания внесла 135 танкеров в антироссийский санкционный список.