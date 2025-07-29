На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казахстан договорился с ЕС о транзите угля через российские подсанкционные порты

Казахстан будет перевозить уголь через российские порты под санкциями
true
true
true
close
Depositphotos

Министерство торговли и интеграции Казахстана сообщило в своем Telegram-канале, что власти республики достигли договоренности с Еврокомиссией о послаблении в рамках 18-го антироссийского пакета санкций.

«Европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета сделок с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исключения будут действовать при соблюдении ряда условий: уголь должен быть только казахского происхождения, а право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, подпадающих под санкционные ограничения.

До этого агентство Reuters сообщало, что Россия временно запретила иностранным нефтяным танкерам загружаться в своих основных черноморских портах.

Из-за этого запрета фактически остановился экспорт нефти из Казахстана. Как уточняет агентство, экспорт из Казахстана осуществлялся преимущественно консорциумом, частично принадлежащим американским энергетическим гигантам. Ограничение также повлияло на экспорт российской нефти из порта Новороссийск.

Ранее Великобритания внесла 135 танкеров в антироссийский санкционный список.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами