Доход пиарщиков превысил их зарплатные ожидания

HeadHunter: средний доход пиарщика в России за год вырос на 16%, до 90 тыс. руб.

Соискатели на позиции PR-специалистов в России запрашивают зарплату не ниже 84 тыс. рублей. Их средний доход достиг 90 тыс. рублей в 2025 году, рассказали «Газете.Ru» ко Дню пиарщика 28 июля.

Там уточнили, что соискатели в PR стали запрашивать в 2025 году зарплаты на 7 тыс. рублей выше, чем в 2024 году. Наибольшие запросы фигурируют в резюме пиарщиков, ищущих работу в IT-сфере (более 200 тыс. рублей в среднем по ожиданиям, указанным в резюме). При этом средняя зарплата пиарщиков за год выросла на 16%. Максимальные зарплаты «стартуют» от 168 тыс. рублей, что на 20 тыс. больше, чем в 2024 году.

С начала года российские работодатели искали более 11 тыс. пиарщиков. Это на 26% больше, чем в первом полугодии 2024 года. Именно на пиарщиков в сфере «Маркетинг, реклама и PR» вырос спрос со стороны компаний, а остальные профессии испытывали охлаждение спроса.

В hh.ru назвали несколько фактов о пиарщиках. В пресс-службе уточнили, что пиарщики входят в топ-3 по эмоциональному выгоранию после занятых в туризме и консалтинге: 69% пиарщиков сталкиваются с эмоциональным выгоранием. Это значение выше среднего по всем опрошенным (67%). Пиарщики также лидируют по уровню стресса на работе: 62% из них испытывают стресс и беспокойство о рабочих задачах, что также превышает средний показатель по выборке (60%).

Опрос hh.ru показал, что 62% российских пиарщиков активно ищут новую работу в этом году. Это экстремально высокий показатель, указывающий на кризис удержания кадров в профессиональной сфере. Причем главный стимул для ухода — зарплата. Так, для 68% пиарщиков решающим фактором смены работы является существенное повышение дохода.

Для профессии пиарщика также характерен кризис доверия к руководству. По данным hh.ru, только 17% пиарщиков довольны своим руководством и доверяют его экспертизе и мнению. Это один из самых низких показателей удовлетворенности менеджментом среди профессиональных групп.

Ранее сообщалось, что в России ожидают дальнейшего сокращения продолжительности рабочего дня.