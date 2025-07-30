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Азербайджан поставил в Чехию загрязненную хлором нефть

ČTK: Азербайджан поставил Чехии 60 тыс. кубометров нефти с хлором
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idnes.cz

Азербайджан поставил Чехии 60 тыс. кубометров нефти, загрязненной хлором. Об этом сообщает агентство ČTK.

Сообщается, что нефть с превышающим установленные пороги содержания органического хлора поступала по трансальпийскому нефтепроводу TAL. Информацию о поставках загрязненной нефти подтвердила нефтяная компания Orlen Unipetrol, оператор нефтепроводов Mero и Управление государственных материальных резервов Чехии (SSHR).

Планируется, что вся загрязненная нефть будет храниться в Центральном нефтехранилище в Нелагозевесе и в резервуарах нефтеперерабатывающего завода в Кралупи-над-Влтавой. Постепенно она отправляться на переработку вместе с чистым продуктом. Подобная ситуация для Чехии уже не первая — в 2019 году, после прекращения поставок по «Дружбе», в страну также начал поступать загрязненный продукт.

В 2024 году 42% импортированной Чехией нефти было поставлено по российскому трубопроводу «Дружба», однако с марта 2025 года поставки российской нефти в страну прекратились. 18 июля Евросоюз отменил разрешение на импорт нефти из РФ для Чехии на фоне принятия 18-го пакета санкций в отношении РФ.

Ранее польская Orlen прекратила поставки нефти РФ в Польшу, Литву и Чехию.

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