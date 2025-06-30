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Orlen прекращает поставки российской нефти в Польшу, Литву и Чехию

Туск: польская Orlen прекратила поставки нефти РФ в Польшу, Литву и Чехию
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Shutterstock

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen объявила о прекращении поставок российской нефти в Польшу, Литву и Чехию с 1 июля. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова передает Telegram-канал «Известий».

«Компания Orlen только что объявила, что с 1-го июля этот регион — то есть Польша, Литва и Чехия — будут на 100% освобождены от поставок российской нефти», — цитирует польского премьера издание.

Отказ от российской нефти является частью большого плана Польши сделать Европу менее зависимой от Москвы и укрепить энергетическую безопасность стран континента, добавил Туск.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия предложила к концу 2027 года полностью запретить странам Евросоюза приобретать газ в России. Кроме того, ЕК намерена запретить странам ЕС заключать краткосрочные контракты на поставки газа из РФ с 2026 года, долгосрочные — до конца 2027 года.

Ранее глава «Роснефти» прокомментировал планы ЕС по снижению потолка цен на нефть.

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