В США не стали менять уровень базовой ставки

Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функции центробанка страны) США сохранила базовую ставку на уровне 4,25 — 4,5%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«В поддержку своих целей FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке — «Газета.Ru») принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 4,25 — 4,5%», — говорится в сообщении.

В ФРС добавили, что комитет будет тщательно оценивать данные, перспективы и баланс рисков при рассмотрении масштабов и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки.

В конце июня президент США Дональд Трамп призвал руководство ФРС снизить ключевую ставку. Глава Белого дома подчеркнул, что если бы у его администрации был бы человек в системе, который снизил бы ключевую ставку, то он смог бы это сделать «так легко».

В июле Трамп заявил, что председатель ФРС США Джером Пауэлл должен уйти в отставку, чтобы ключевая ставка в стране снизилась.

Ранее Трамп назвал главу ФРС «упрямым ослом».