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Россиянам рассказали, что будет с ипотекой после снижения ключевой ставки

Экономист Остапкович: в ближайшее время ставка по ипотеке снизится до 23%
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Нина Зотина/РИА «Новости»

Ставки по кредитам, в том числе ипотечным, в ближайшее время начнут снижаться вслед за ключевой ставкой. При этом на ипотечном рынке ситуация изменится не сильно – ставка может упасть до 23%, что по-прежнему является «запретительным» уровнем, заявил в беседе aif.ru научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Снижаться будут все ставки по кредитам, в том числе автомобильным и ипотечным, привязанным к ключевой, но темп этого процесса будет разным – каждый банк будет принимать решение самостоятельно, отметил эксперт. В целом практически все финансовые организации осуществляют деятельность в рамках единой стратегии, поэтому особой разницы между условиями не будет, считает Остапкович.

«Ипотечная ставка может спуститься где-то до 23%. Условно говоря, все равно 23% - это запретительная ставка. Поэтому я думаю, что для ипотеки это вряд ли будет какое-то колоссальное изменение», — заключил эксперт.

Накануне он также предупредил, что в ближайшее время россиян ожидает обрушение депозитов на 3-4%. В среднем ставка по депозитным вкладам составит порядка 16-17% при максимальных показателях, упав с недавних 21-22%.

Напомним, ЦБ на заседании 25 июля 2025 года второй раз подряд снизил ключевую ставку — на 2 процентных пункта, до 18%. Решение регулятора совпало с прогнозом участников финансового рынка. Банк России объяснил смягчение денежно-кредитной политики замедлением инфляции. Что будет с рублем и какое решение по ключевой ставке ЦБ примет на следующем заседании 12 сентября — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сбере дали прогноз по курсу доллара и ключевой ставке.

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