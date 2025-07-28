Россиянам пообещали замедление инфляции

Годовая инфляция в России в августе составит 8%, спрогнозировала для «Газеты.Ru» преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.

«Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что в августе 2025 года темпы годовой инфляции сохранят тенденцию к постепенному снижению. После достижения локального пика весной и ужесточения денежно-кредитной политики — инфляционное давление начало постепенно ослабевать. Если текущая динамика сохранится, в августе годовая инфляция может замедлиться до примерно 8%, при условии отсутствия резких внешнеэкономических потрясений. Однако риск повышения все еще сохраняется: сезонные колебания, рост цен на топливо или ослабление рубля способны внести коррективы», — отметила Циканова.

По ее словам, это будет результатом постепенного охлаждения внутреннего спроса, стабилизации цен на продовольствие и эффекта высокой базы прошлого года. Однако темпы снижения могут быть менее выраженными, если инфляционные ожидания населения сохранятся на высоком уровне или усилится волатильность рубля, заключила экономист.

По данным Росстата на 21 июля, годовая инфляция в России снизилась до 9,17 с 9,34% на предыдущей неделе.

Ранее россиянам пообещали резкое падение цен на картофель.