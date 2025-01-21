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Российский совладелец Strabag отсудил почти 200 млрд рублей у Райффайзенбанка

Суд обязал Райффайзенбанк выплатить 195 млрд рублей по иску «Распериа»
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Depositphotos

Арбитражный суд Калининградской области вынес решение в пользу МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» в споре с Райффайзенбанком, обязав финансовую организацию выплатить 195 млрд рублей и передать на баланс акции Strabag SE. Банк выразил несогласие с вердиктом суда и заявил о намерении его обжаловать, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Райффайзенбанк подчеркивает, что полностью готов к любому развитию событий и обладает достаточным запасом ликвидности и капитала. Поэтому принятое решение не влияет на операционную деятельность и финансовую устойчивость банка, а также не затрагивает интересы клиентов.

Представитель Райффайзенбанка, адвокат Андрей Тимчук из коллегии Delcredere, назвал судебное разбирательство «попыткой принудительной реализации заблокированных активов через российский суд с необоснованно завышенным требованием». По его словам, иск «Распериа» связан с внутрикорпоративным конфликтом между акционерами Strabag SE и не имеет отношения к банку.

Тимчук также отметил, что суд отклонил ходатайство о назначении экспертизы, приняв во внимание заключение специалиста со стороны истца, завысившего стоимость акций. Он сообщил, что в рамках другого судебного процесса владельцы «Распериа» оценивали рыночную стоимость акций SRTRABAG SE в диапазоне от 0,8 до 2,1 млрд рублей, что значительно ниже суммы иска.

В декабре 2023 года австрийская группа Raiffeisen объявила о намерении своей российской «дочки» выкупить у «Распериа» 28,5 млн акций Strabag SE. Однако в мае 2024 года материнская структура Райффайзенбанка отказалась от сделки «в целях осторожности». Позднее суд принял обеспечительные меры в отношении пакета акций банка, заморозив их в качестве обеспечения иска.

В прошлом году российский суд наложил запрет на любые сделки с акциями Райффайзенбанка в рамках судебного разбирательства с участием третьих лиц, что усложнило процесс его продажи для австрийской Raiffeisen Bank International (RBI).

Ранее Raiffeisen застрял на российском рынке.

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