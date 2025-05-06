Raiffeisen сообщил о работе по прекращению бизнеса в России

Председатель правления австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявил, что работа над прекращением бизнеса в России и поиск покупателя для российской «дочки» банка продолжаются. Его заявление опубликовала пресс-служба компании.

«Мы последовательно продолжаем работу по прекращению бизнеса в России без оглядки на геополитические события. Параллельно с этим мы работаем над продажей нашей российской «дочки» и ведем переговоры с несколькими заинтересованными контрагентами», — заявил Штробль.

Он отметил, что пока неизвестно, упростят ли геополитические события уход с рынка РФ.

Также пресс-служба сообщила о частичном исполнении решения суда, по которому Райффайзенбанк должен выплатить €2,044 млрд «Распериа трейдинг лимитед». Центробанк РФ снял со счета российской «дочки» австрийского банка эквивалентную €1,87 млрд сумму. Затем ЦБ перевел ее «Распериа трейдинг лимитед». Согласно информации банка, она соответствует присужденной судом компенсации ущерба, не включая проценты. В организации рассчитывают, что в связи с выплатой этих средств судебные ограничения на акции Райффайзенбанка в России будут отменены.

До этого стало известно, что родственник премьер-министра Венгрии интересуется покупкой Райффайзенбанка. По данным австрийской газеты Der Standard, он начал переговоры с RBI, в которых участвуют представители российского Центробанка и администрации президента РФ.

Ранее топ-20 российских банков снизили ставки по ряду вкладов.