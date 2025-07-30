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Россиян предупредили о подорожании доставки из Китая

РИА Новости: авиадоставка грузов из Китая в Россию подорожает на 5%
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Shutterstock/Gorodenkoff

В августе авиадоставка грузов из Китая в Россию подорожает на 5% процентов, относительно июля. Об этом заявили эксперты логистической компании Rocket Cargo, передает РИА Новости.

Причину такой динамики связали с приближением высокого сезона грузоперевозок, который начинается осенью. В этот период импортеры начинают ввозить в Россию продукцию в больших объемах в преддверии «черной пятницы» в ноябре, а также новогодних праздников.

Эксперты добавили, в настоящее время еще не наблюдается резкого скачка спроса на доставку грузов самолетами.

До этого президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил, что россиянам лучше поспешить с подготовкой детей к новому учебному году, так как с приближением сентября цены будут расти. Уже в августе прогнозируется повышение стоимости на школьные товары на маркетплейсах на 10%. По его словам, если будут более серьёзные повышения, регулятор может вмешаться.

Ранее в России предложили раздавать учащимся «школьные коробки».

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