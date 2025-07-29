В Сбере дали прогноз по курсу доллара и ключевой ставке

Аналитики Сбера ожидают укрепления доллара до 90 рублей к декабрю 2025 года при ключевой ставке ЦБ в 16%. Прогноз озвучил зампред правления банка Тарас Скворцов на брифинге по итогам второго квартала, отметив, что в последние дни рост курса доллара связан с геополитикой, включая заявления президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.
«Многие аналитики считают рубль перекупленным. Мы ожидаем его ослабления во втором полугодии, что подтверждается котировками срочного рынка», — пояснил Скворцов.
Он уточнил, что предыдущий прогноз (₽100/$) скорректирован из-за фундаментальных факторов: снижения импорта, особенно автомобилей.
Финансовый директор предупредил, что снижение ключевой ставки может стимулировать спрос на товары длительного пользования и увеличить импорт.
«Это создаст инфляционное давление. Поэтому ЦБ осторожно смягчает монетарную политику», — подчеркнул он.
28 июля курс доллара поднимался выше 83 рублей после нового ультиматума Дональда Трампа по Украине. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», предсказали значительные колебания курса доллара в ближайшие 10 дней, однако рекомендовали подождать с продажей американской валюты в спекулятивных целях, потому что многое будет зависеть от итогового решения президента США.
Ранее в Госдуме заявили, что России нужен слабый рубль.