В Сбере дали прогноз по курсу доллара и ключевой ставке

Сбер прогнозирует курс доллара на уровне ₽90 и ставку 16% к концу 2025 года

Аналитики Сбера ожидают укрепления доллара до 90 рублей к декабрю 2025 года при ключевой ставке ЦБ в 16%. Прогноз озвучил зампред правления банка Тарас Скворцов на брифинге по итогам второго квартала, отметив, что в последние дни рост курса доллара связан с геополитикой, включая заявления президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

«Многие аналитики считают рубль перекупленным. Мы ожидаем его ослабления во втором полугодии, что подтверждается котировками срочного рынка», — пояснил Скворцов.

Он уточнил, что предыдущий прогноз (₽100/$) скорректирован из-за фундаментальных факторов: снижения импорта, особенно автомобилей.

Финансовый директор предупредил, что снижение ключевой ставки может стимулировать спрос на товары длительного пользования и увеличить импорт.

«Это создаст инфляционное давление. Поэтому ЦБ осторожно смягчает монетарную политику», — подчеркнул он.

28 июля курс доллара поднимался выше 83 рублей после нового ультиматума Дональда Трампа по Украине. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», предсказали значительные колебания курса доллара в ближайшие 10 дней, однако рекомендовали подождать с продажей американской валюты в спекулятивных целях, потому что многое будет зависеть от итогового решения президента США.

Ранее в Госдуме заявили, что России нужен слабый рубль.