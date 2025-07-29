Франция хочет вывести вино из-под пошлин США

Франция ведет переговоры об исключении шампанского и других вин из перечня европейских товаров, которые с 27 июля подлежат 15%-ной пошлине в США. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Достигнутое США и Еврокомиссией (ЕК) торговое соглашение вызвало замешательство в ЕС. Как уточняет издание, обсуждение списка товаров, включая алкоголь, продолжается.

По данным FT, Белый дом возражает против исключений для спиртного, однако один из собеседников допустил возможность пересмотра позиции по винам.

27 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Дональд Трамп назвал это соглашение с Евросоюзом «крупнейшим из всех». В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта сделка поможет сбалансировать торговые отношения ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от нефти и газа из РФ. Эксперты, впрочем, отнеслись к соглашению более скептично, заявив, что торговая сделка с США навредит экономике ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США описали сделку Трампа с ЕС фразой «Европа встала на колени».