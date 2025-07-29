В России предложили создать православный банкинг

На фоне распространения в России системы исламского банкинга в стране нужно создать ее православный аналог. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил депутат Брянской областной думы, председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

По его мнению, в рамках православного банкинга можно создать альтернативные финансовые инструменты, которые соответствуют христианской этике. Например, осуществление финансирования не под процент, а через участие в прибыли предприятий.

Также православные кредитные предприятия могли бы ввести принципы, исключающие инвестиции в производство алкоголя, табака и азартные игры. Это является вопросом не только религии, но и социальной ответственности бизнеса, а также близко многим россиянам, утверждает Иванов.

В декабре 2024 года сообщалось, что эксперимент по внедрению в России исламского банкинга, начавшийся в 2023 году, продлят после сентября 2025 года.

Ранее мусульманам в России разрешили некоторые операции с кешбэком.