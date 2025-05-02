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Владельца «ВБ Девелопмент» Бакальчука проверят по статье о фейках

«Лента.ру»: Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС России
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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Владельца компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука проверят по статье о распространении недостоверной информации о российской армии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, Бакальчук подозревается в распространении фейков и дискредитации Вооруженных сил России и специальной военной операции (СВО) в его Telegram-канале. Он уточнил, что правоохранителям поступило соответствующее обращение. Редакция «Ленты.ру» располагает его копией.

Согласно материалу издания, в своем Telegram-канале бизнесмен заявил, что рост военных расходов бюджета приведет к «выживанию бизнеса». Он также предположил, что в ближайшее время предпринимателей ждет повышение налогов и усиление контроля со стороны регуляторов.

««Затянуть пояса» будут вынуждены все, кроме тех, кто завязан на эти (военные. — «Газета.Ru») расходы», — цитирует Бакальчука «Лента.ру».

Кроме того, он выразил мнение, что на фоне СВО социальные расходы перестали быть первоочередными для государства.

Согласно данным TGStat, оригинальный пост бизнесмена был удален, однако его копии сохранились в архивах мониторинговых систем.

21 апреля стало известно, что Бакальчук по решению суда о разделе имущества остался должен своей бывшей супруге Татьяне Ким 217 млн рублей. 17 апреля Савеловский суд Москвы принял решение в пользу Ким по разделу имущества с бывшим мужем Бакальчуком. Она получила долю Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» (1%) и стала владелицей 100% компании.

Ранее основательница Wildberries обещала не оставлять бывшего мужа без средств к существованию.

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