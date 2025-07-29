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Глава Сбербанка оценил ситуацию с ипотеками в России

Греф заявил о «проблемах с ипотекой» из-за слишком жесткого регулирования
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Александр Казаков/РИА Новости

Глава Сбербанка Герман Греф назвал ипотечное кредитование в России «проблемным» и бездоходным из-за жесткого регулирования. Об этом он заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«С ипотекой пока есть проблемы. <...> Ипотека — это то, что нас волнует. Банки готовы выдавать ипотеку с нулевой рентабельностью, потому что они заинтересованы в том, чтобы не падало строительство жилья», — сказал Греф.

По состоянию на июль средняя ставка по потребительским займам в 20 крупнейших российских банках составляет 31,68% годовых. Средняя ставка по необеспеченным кредитам достигала 33,96%, а по залоговым — 28,03%. Средние ставки по ипотеке в России на новостройки 24,48%, а на вторичное жилье — до 24,6%.

Центробанк РФ на заседании 25 июля 2025 года второй раз подряд снизил ключевую ставку — на 2 процентных пункта, до 18%. Решение регулятора совпало с прогнозом участников финансового рынка. Банк России объяснил смягчение денежно-кредитной политики замедлением инфляции. Что будет с рублем и какое решение по ключевой ставке ЦБ примет на следующем заседании 12 сентября — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт спрогнозировал скорое снижение ставок по ипотеке и рост спроса на жилье.

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