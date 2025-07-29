«Евраз» создаст публичную компанию и выйдет на торги на Мосбирже

«Евраз» намерен создать публичную компанию и выйти на Мосбиржу в 2026 году

Металлургическая компания «Евраз» намерена объединить российские активы в публичное акционерное общество (ПАО) и выйти на Московскую биржу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Создание объединенной компании обеспечит экономическую устойчивость предприятий и эффективность корпоративного управления, позволит реализовать новые инвестиционные проекты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ПАО «Евраз» войдут Западно-Сибирский и Нижнетагильский металлургические комбинаты. Всего группа объединит порядка 60 юрлиц, которые станут «дочками» объединения.

4 июля Московская биржа приостановила торги акциями «Южуралзолота» (ЮГК), решение принято на основании предписания Центробанка России. Акции холдинга обвалились на после поданного Генпрокуратурой РФ иска о национализации.

Ранее Мосбиржа начала расчет индекса создания стоимости.