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Мосбиржа приостановила торги акциями «Южуралзолота»

Мосбиржа приостановила торги акциями ЮГК на основании предписания Центробанка РФ
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Московская биржа приостановила торги акциями «Южуралзолота» (ЮГК), решение принято на основании предписания Центробанка России. Об этом сообщила торговая площадка.

«Московская биржа приостановила торги акциями ПАО «ЮГК» на основании предписания Банка России. Торги акциями ЮГК приостановлены во всех режимах торгов», — говорится в сообщении.

Накануне акции «Южуралзолота» обвалились на 12,31% после поданного Генпрокуратурой РФ иска о национализации холдинга.

2 июля стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах «Южуралзолота». В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области. В результате, по информации ведомств, водоохранная зона была загрязнена, а экологическая обстановка ухудшилась.

Ранее сообщалось, что доход «Южуралзолота» могут обратить в пользу государства.

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