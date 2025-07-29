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В России выросла цена минимального школьного набора

Baza: цена минимального школьного набора выросла до 16,2 тысячи рублей
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m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

В России выросла цена минимального школьного набора, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс».

По данным Telegram-канала, цена набора достигла 16,2 тысячи рублей, что на 7% больше, чем в 2024 году.

В минимальный школьный набор входят школьная и спортивная форма, обувь, рюкзак, дневник, комплект тетрадей и канцелярские товары. Все это обойдется родителям в 2025 году в 16 219 рублей.

«Цены выросли почти на все школьные товары — от канцелярии до формы. Выделились только детские рюкзаки — они единственные упали в цене», — говорится в сообщении.

До этого президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала, что товары для школьников в целях экономии лучше покупать заранее.

По ее словам, наиболее существенные скидки постоянным клиентам предлагают мультиформатные магазины. Она отметила, что приобретение дополнительных комплектов одежды или тетрадок родителям можно отложить до сезонных скидок.

Ранее сообщалось, что в российском регионе школьников принуждают покупать форму в конкретном магазине.

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