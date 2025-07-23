В российском регионе школьников принуждают покупать форму в конкретном магазине

В Екатеринбурге учеников школы №173 принуждают покупать форму в конкретном магазине, требования появились после смены директора. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на родителей школьников.

По их словам, их заставляют покупать одежду в конкретной сети магазинов — взрослым уже прислали их адреса и выдали соответствующие листовки.

«Это обычный магазин, недавно был завоз, есть все размеры, есть из чего выбрать. Наш магазин на Белинского, там будет эмблема 173-го лицея, эмблема будет в наличии в начале июля. На весь ассортимент — скидка 15%, именно на коллекцию формы. На рубашки и блузки — скидка 8%. Лучше покупать форму в июне-июле, есть из чего выбрать», — говорится в сообщении представителей школы, которое разослали по чатам.

Жители города уточнили, что их возмущают цены в магазине, поскольку брюки там стоят от 3,3 тыс. рублей, пиджаки — порядка 4,5 тыс. рублей. Агентство запросило комментарий о законности требований в департаменте образования Екатеринбурга.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая до этого заявила, что утвержденный ГОСТ на одежду для школьников не предусматривает введение единой формы.

Ранее в Госдуме ответили на вопрос о возврате к советской школьной форме.