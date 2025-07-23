На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе школьников принуждают покупать форму в конкретном магазине

ЕАН: школьников в Екатеринбурге принуждают покупать форму в конкретной сети
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Екатеринбурге учеников школы №173 принуждают покупать форму в конкретном магазине, требования появились после смены директора. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на родителей школьников.

По их словам, их заставляют покупать одежду в конкретной сети магазинов — взрослым уже прислали их адреса и выдали соответствующие листовки.

«Это обычный магазин, недавно был завоз, есть все размеры, есть из чего выбрать. Наш магазин на Белинского, там будет эмблема 173-го лицея, эмблема будет в наличии в начале июля. На весь ассортимент — скидка 15%, именно на коллекцию формы. На рубашки и блузки — скидка 8%. Лучше покупать форму в июне-июле, есть из чего выбрать», — говорится в сообщении представителей школы, которое разослали по чатам.

Жители города уточнили, что их возмущают цены в магазине, поскольку брюки там стоят от 3,3 тыс. рублей, пиджаки — порядка 4,5 тыс. рублей. Агентство запросило комментарий о законности требований в департаменте образования Екатеринбурга.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая до этого заявила, что утвержденный ГОСТ на одежду для школьников не предусматривает введение единой формы.

Ранее в Госдуме ответили на вопрос о возврате к советской школьной форме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами