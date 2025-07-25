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Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке школьных товаров

Специалист Цицулина посоветовала заранее покупать школьные товары
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Alena Ivochkina/Shutterstock/FOTODOM

Товары для школьников в целях экономии лучше покупать заранее. Об этом «Москве 24» рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

По ее словам, наиболее существенные скидки постоянным клиентам предлагают мультиформатные магазины. Она отметила, что приобретение дополнительных комплектов одежды или тетрадок родителям можно отложить до сезонных скидок.

«Также не стоит забывать о мерах поддержки при сборе в школу. Информация о ней размещается на сайтах министерств и ведомств в сфере социальной политики», – добавила Цицулина.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая до этого заявила, что утвержденный ГОСТ на одежду для школьников не предусматривает введение единой формы. Депутат отметила, что ряде Telegram-каналов начали распространять информацию, согласно которой в России введут ГОСТ на единую школьную форму. Однако, по словам парламентария, стандарт затрагивает только ткани и подкладки. Она добавила, что одежда должна быть сделана из той ткани, которая дышит, быстро сохнет.

Ранее сообщалось, что в российском регионе школьников принуждают покупать форму в конкретном магазине.

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