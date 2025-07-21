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Экономист объяснил, как снизить кредитную нагрузку

Экономист Лавровский: рефинансирование снизит кредитную нагрузку
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Shutterstock/KieferPix

Рефинансирование поможет снизить кредитную нагрузку россиян в условиях роста ставок. Об этом Pravda.Ru рассказал экономист Игорь Лавровский.

Он отметил, что высокая ключевая ставка неизбежно влияет на доступность и обслуживание потребительских кредитов. Тем, кто не справляется с выплатами, эксперт посоветовал искать более подходящие условия, оформлять займ и расплачиваться со старым кредитом, чтобы снизить свою общую задолженность.

Лавровский добавил, что стоит также ускорять погашение долга за счет дополнительных платежей.

«Если есть возможность, то платите больше, чем минимальный платеж. Тем самым списание кредита происходит быстрее. Причем намного быстрее», — подчеркнул он.

14 июля данные Центробанка показали, что объем просрочек россиян по потребительским кредитам достиг рекордного за шесть лет объема в 1,5 трлн рублей. За год — с мая 2024 года по май 2025 года — объем проблемных кредитов российских банков вырос на 400 млрд рублей и составил 5,7% от розничного портфеля. Чаще всего россияне задерживают выплаты по кредитам, выданным им по завышенным ставкам как рискованным заемщикам.

Ранее пенсионер взял кредит на услуги юристов и отсудил у них полмиллиона рублей.

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