В России раскритиковали запрет на выдачу микрозаймов онлайн

Запрет на выдачу микрозаймов онлайн в России — тупиковый путь, который поощряет инфантильное поведение заемщиков. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Подобные запреты — это тупиковый путь. Они ведут к снятию личной ответственности, цифровой и финансовой безграмотности и поощрению инфантильного поведения. Ни в одной благополучной стране мира нет прямых запретов на микрозаймы. Да, они опасны и даже вредны для большинства населения, но взрослые люди должны сами уметь обращаться с деньгами. Иначе, если их не обманут с микрозаймами, обманут как-то иначе, например, с лотереей, криптой или переводами. Кроме того, опыт других стран, а также и самой России показывает, что остро нуждающиеся в деньгах люди, у которых полностью отсутствуют финансовые навыки, все равно влезают в долги», — отметил Селезнев.

По его словам, такие люди идут к соседям, знакомым, родственникам, ростовщикам, криминальным дельцам. Из-за запретов на легальные кредиты уровень преступности, связанной с нелегальными займами, может сильно вырасти, уверен Селезнев.

В Госдуме 14 июля предложили запретить выдавать микрокредиты онлайн. Законопроект уже внесли на рассмотрение, он ограничивает получение любых микрозаймов, даже с усиленной цифровой подписью. Почти 70% россиян хотя бы раз в жизни брали кредит в банках или МФО.

Ранее стало известно, что будет со ставками по кредитам в ближайшее время.