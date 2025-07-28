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В Европе усомнились в способности ЕС инвестировать $600 млрд в экономику США

Politico: ЕС не сможет выполнить обещание инвестировать $600 млрд в США
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Evelyn Hockstein/Reuters

Европейский союз (ЕС) не в состоянии выполнить обещание инвестировать $600 млрд в экономику США. Об этом сообщает Politico Europe со ссылкой на источники.

По данным издания, средства будут поступать исключительно от инвестиций частного сектора, над которыми Брюссель не имеет власти.

«Это не то, что может гарантировать ЕС как государственный орган. Это то, что зависит от намерений частных компаний», — заявил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии.

Кроме того, в ЕК не сообщали о планах вводить какие-либо стимулы для обеспечения достижения целевого показателя в $600 млрд, а также не предоставили точных сроков для инвестиций.

Однако, по словам одного из источников, эта сумма «основана на детальных обсуждениях с различными бизнес-ассоциациями и компаниями, чтобы выяснить их инвестиционные намерения».

27 июля президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что Вашингтон и Брюссель договорились о торговом соглашении. Он отметил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Глава Белого дома также рассказал, что ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и инвестирует еще $600 млрд в американскую экономику.

Ранее Трамп назвал ставку пошлин для стран, не достигших торгового соглашения с Вашингтоном.

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