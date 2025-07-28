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Российский фондовый рынок начал падать на фоне высказываний Трампа

В России рынок акций упал более чем на 1% после нового ультиматума Трампа
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Global Look Press

Российский рынок акций упал более чем на 1% процент после нового ультиматума президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Американский лидер по итогам переговоров с британским премьер-министром Киром Стармером заявил, что решил сократить крайний срок для достижения на Украине до 10-12 дней. Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.

После этих слов индекс Мосбиржи падал до 2735 пункта (минус 0,91%), а индекс РТС — до 1082 пункта (минус 1,28%). Позже показатели скорректировались до 2750,1 и 1089,02 пункта соответственно.

При этом 14 июля, когда американский лидер пригрозил ввести против РФ и ее партнеров пошлины в размере 100%, если за 50 дней конфликт на Украине не будет урегулирован, индекс Мосбиржи резко вырос. К 18:23 по московскому времени индекс Мосбиржи подскочил до 2697,48 пункта.

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