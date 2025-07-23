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Россиянам рассказали, когда выгодно покупать валюту

Финансист Селезнев: россиянам выгодно покупать валюту в конце зимы — начале весны
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Global Look Press

Россиянам выгодно покупать валюту в конце зимы — начале весны, а также в 20-е числа месяца. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Если рассматривать сезонность в разрезе года, то, как правило, рубль бывает наиболее крепким в феврале — апреле на фоне сильных показателей платежного баланса. То есть покупка валюты может быть выгодной в конце зимы — начале весны. В рамках месяца лучшее «окошко» для покупки валюты — это 20-е числа, когда компании готовятся к налоговому периоду и продают больший объем валюты. В конце апреля, июля и октября компании уплачивают налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), что обычно делает поддержку рубля особенно заметной, соответственно, валюты могут локально дешеветь», — отметил Селезнев.

По его словам, в масштабе недели закономерности проследить сложнее — на курс могут в моменте влиять цены на нефть, геополитика, монетарные действия. То есть в пятницу курс может быть выгоднее, чем в понедельник. И наоборот. Наилучшим вариантом может быть так называемое усреднение — покупка валюты равными небольшими «порциями» с разницей в 5–10 дней, уточнил Селезнев. Он пояснил, что такая стратегия убережет от покупки всего объема валюты по наименее выгодному курсу.

22 июля курс доллара превышал 78 рублей, евро — 91 рубль.

Ранее стало известно, что будет с рублем при нефти ниже $60.

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