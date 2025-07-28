На Западе раскрыли, зачем ЕС пошел на сделку с США

Bloomberg: ЕС пошел на сделку с США из-за слабости и неготовности к войне

Евросоюз пошел на сделку с США из-за слабости и неготовности к войне. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению автора публикации, внутри Евросоюза нет единства.

«Послам ЕС неделю назад сообщили, что у них, фактически, есть два варианта: принять 15-процентные пошлины, предлагаемые Трампом, или принять ответные меры. Но послов предупредили, что для эффективного ответного действия блок должен быть готов держаться вместе и справляться с болью. Они не были готовы ни к тому, ни к другому», — говорится в публикации.

Некоторые чиновники в Брюсселе полагают, что достигнутое соглашение является наименее плохим вариантом из всех доступных.

До этого замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале сделку между США и ЕС.

Он пояснил, что из-за соглашения Вашингтона и Брюсселя промышленность и сельское хозяйство стран ЕС понесут огромные расходы, деньги пойдут на оплату дорогих американских носителей.

Ранее Трамп раскритиковал ЕС за эксплуатацию США.