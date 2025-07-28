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В КНДР приземлился первый прямой авиарейс из России

В аэропорт Пхеньяна прибыл первый прямой авиарейс из Москвы
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Виталий Аньков/РИА Новости

В столице КНДР Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

В международном аэропорту Сунан российской делегации во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, который возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран, и членам экипажа в торжественной обстановке вручили цветы.

Вылетевший из Шереметьево Boeing 777-200ER находился в пути около восьми часов. Во время полета все объявления делались на русском и корейском языках .
Обратный рейс из Пхеньяна в Москву состоится 29 июля.

27 июля глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что прямые авиарейсы могут запустить из России на курорт Вонсан в Северной Корее.

23 июля сообщалось, что предстоящая поездка председателя Госдумы Вячеслава Володина в Корейскую Народно-Демократическую Республику будет включать встречи на высшем уровне.

Ранее первые российские туристы рассказали об отдыхе в КНДР.

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