В России могут запустить прямые рейсы на северокорейский курорт

Глава Минприроды Козлов: прямые рейсы могут запустить и на Вонсан

Прямые авиарейсы могут запустить из России на курорт Вонсан в Северной Корее. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран, пишет РИА Новости.

«‎Да, мы рассматриваем эти вопросы, и они сейчас в проработке», — сказал Козлов, отвечая на соответствующий вопрос.

В Пхеньяне выразили заинтересованность в увеличении потока российских туристов, что может помочь развитию двусторонних туристических связей, говорится в статье. Когда группа российских туристов столкнулась с отменой рейса, для них был организован специальный поезд. Туристы отметили высокий уровень пляжной инфраструктуры и гостеприимство в КНДР.

Курорт «Вонсан-Кальма» растянулся на 5 км на песчаном пляже. Он может одновременно принять до 20 тысяч гостей. В инфраструктуру курорта входят новейшие отели, пляжи со всем необходимым, аквапарк, парк аттракционов, кинотеатр, кафе и рестораны. Прежде на этом месте располагался военный аэродром, который был преобразован в гражданский аэропорт для приема туристов.

Ранее россиянка рассказала об ограничениях на курорте в КНДР.