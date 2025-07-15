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Названы частые ошибки россиян, которые приводят к отказу в банкротстве

Юрист Хасянов: сокрытие доходов часто приводит к отказу в банкротстве
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Nan Tun Nay/Shutterstock/FOTODOM

Процесс банкротства физических лиц закреплен законом и регулируется строгими правилами. Несмотря на то что сама процедура задумывалась как способ дать «второй шанс» добросовестным гражданам, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации, не все желающие получают желаемое судебное решение, рассказал «Газете.Ru» Марат Хасянов, эксперт юридической компании «Доверие & Свобода».

«В первую очередь самой распространенной ошибкой заявителей становится предоставление неполной или недостоверной информации о своем имуществе, доходах или обязательствах. Многие считают, что если скрыть определенные сведения или не приложить какой-то документ, это ускорит процедуру. На практике же подобное поведение только вызывает дополнительные вопросы у суда. В ходе рассмотрения дела суд вправе запрашивать сведения у государственных органов, банков и работодателей, поэтому пытаться что-либо утаить бессмысленно. Даже небольшие несоответствия между представленными документами и фактическими обстоятельствами способны привести к прямому отказу суда в возбуждении дела о банкротстве», — объяснил он.

Вторая группа ошибок связана с необоснованным обращением в суд. Закон допускает запуск процедуры банкротства лишь при наличии определенных условий: задолженность не менее 500 тысяч рублей и просрочка более 90 дней.

«Иногда граждане ошибочно подают заявление, даже не достигая этих параметров, в надежде на лояльность суда. Строгое соблюдение минимальных требований — необходимое основание для признания несостоятельности; в противном случае поданное заявление будет возвращено без дальнейшего рассмотрения», — добавил юрист.

Также эксперт отмечает важность правильного соблюдения всех формальностей: информирования кредиторов, публикации сведений о процедуре в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и своевременного направления документов в суд и адреса всех участников процесса. Ошибки на этом этапе приводят к процессуальным отказам, когда даже при наличии финансовых оснований формальное нарушение лишает возможности воспользоваться законом о несостоятельности.

Наконец, одной из самых грубых и опасных ошибок считаются действия по сокрытию или отчуждению имущества в преддверии банкротства. Если такие операции обнаруживаются, суд не только отказывает в заявлении, но и может признать действия недобросовестными, что повлечет запрет на повторное обращение и принесет дополнительные санкции.

«Правильная работа с юристом и внимательное отношение к формальностям — ключевые условия успешного прохождения банкротства и защиты своих прав. Специалисты рекомендуют не пренебрегать юридическим сопровождением на протяжении всей процедуры, чтобы избежать фатальных ошибок и достичь желаемого результата», — резюмировал он.

Ранее россиянам объяснили, можно ли списать долги по ЖКХ через банкротство.

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