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Финляндия лишилась высокого кредитного рейтинга впервые с 1996 года

Fitch понизило кредитный рейтинг Финляндии до уровня AA впервые с 1996 года
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Michael Nitzschke/Global Look Press

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Финляндии с AA+ до AA, опустив страну на третью ступень инвестиционной шкалы — уровень, который не фиксировался с 1996 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Ожидается, что 12 декабря агентство Moody's также обновит прогноз, что может привести к дополнительному снижению при отсутствии улучшений.

Основной причиной решения стал стремительный рост государственного долга, который, согласно прогнозам Fitch, превысит 90% ВВП к 2029 году. Для сравнения, у большинства стран с аналогичным рейтингом этот показатель не достигает 50%. Дополнительными факторами стали бюджетные расходы на уровне 58% ВВП (социальные программы, пенсии и оборонные траты), слабый экономический рост, не компенсирующий затраты, а также геополитические риски и нестабильность мировой торговли.

Правительство Финляндии планирует сокращать долг на 1 процентный пункт в год после 2027 года, но Fitch считает эти меры запоздалыми. Премьер-министр Петтери Орпо назвал понижение рейтинга «тревожным сигналом», признав, что экономика оказалась слабее ожиданий. В социальных сетях граждане критикуют налоговые послабления для состоятельных лиц на фоне стагнации.

9 июля газета Iltalehti писала, что после введения санкций против России в Финляндии активизировалась торговля рублями.

Ранее эксперт объяснил, почему в Финляндии активизировалась торговля рублями.

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