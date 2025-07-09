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В Финляндии активизировалась торговля рублями на фоне санкций против РФ

Iltalehti: санкции против РФ спровоцировали рост торговли рублями в Финляндии
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После введения санкций против России в Финляндии активизировалась торговля рублями. Об этом пишет газета Iltalehti.

Журналисты отметили, что после весны 2022 года в стране произошел рост популярности услуг обмена валют. Он был спровоцирован остановкой банковских переводов между Финляндией и Россией. В связи с этим граждане, которым нужно перевести деньги за границу, столкнулись с трудностями, следует из материала.

По данным газеты, одним из способов решения ситуации оказался обмен валюты между частными лицами. В социальных сетях начали появляться группы, в которых подписчики указывают сумму денег, место встречи и способ обмена. Чаще всего, по информации авторов материала, такими услугами пользуются выходцы из России и Украины, проживающие в столичном регионе.

Издание обратило внимание, что обмен валюты чаще всего проходит наличными в торговых центрах. Это связано с тем, что люди опасаются мошенников. При этом обмен проходит по курсу 89—90 рублей за евро, уточнила газета.

В июне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил надежду, что Соединенные Штаты введут новые санкции против России как можно скорее, поскольку это якобы склонит Москву к переговорам. Глава финского кабмина заверил, что ЕС сделает все возможное, чтобы способствовать этому.

Ранее в Финляндии депутата родом из России исключили из партии.

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