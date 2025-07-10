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Эксперт объяснил, почему в Финляндии активизировалась торговля рублями

Географ Кришталь: в Финляндии до сих пор проживает крупная русская диаспора
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Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Член экспертного клуба «Дигория», кандидат географических наук, научный сотрудник Социологической лаборатории БФУ им. И. Канта, доцент БФУ им. И. Канта Михаил Кришталь в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что в Финляндии активизировалась торговля рублями на фоне санкций против РФ.

Эксперт отметил, что рестрикции Евросоюза не учитывают социально-экономические связи между жителями России и Финляндии, сложившиеся до пандемии COVID-19 и начала специальной военной операции на Украине, поэтому создаются предпосылки для «серых зон» в экономике. Кроме того, по его словам, на финской территории до сих пор проживает большое количество россиян.

«До упомянутых событий примерно каждый пятый турист в Финляндии был гражданином России, не редкостью стали браки между гражданами двух государств. Поэтому неудивительно, что по обе стороны границы проживают родственники, которые на регулярной основе так или иначе осуществляют денежные переводы друг другу», — сказал Кришталь.

Газета Iltalehti пишет, что после введения санкций против России в Финляндии активизировалась торговля рублями.

Журналисты отмечают, что после весны 2022 года в стране произошел рост популярности услуг обмена валют. Он был спровоцирован остановкой банковских переводов между Финляндией и Россией. В связи с этим граждане, которым нужно перевести деньги за границу, столкнулись с трудностями.

По данным издания, одним из способов выхода из сложившейся ситуации оказался обмен валюты между частными лицами. В социальных сетях начали появляться группы, в которых подписчики указывают сумму денег, место встречи и способ обмена.

Ранее президент Финляндии усомнился в завершении конфликта на Украине летом.

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