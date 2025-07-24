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Депутат предложил обязать самозанятых платить пенсионные взносы

Депутат Никитин предложил ввести пенсионные отчисления для самозанятых
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин предложит правительству ввести обязательные пенсионные отчисления для самозанятых в размере 2% от дохода. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам депутата, россияне, работающие легально и платящие налоги, должны иметь гарантированное право на страховую пенсию. Действующий принцип добровольных взносов, по его мнению, не обеспечивает самозанятым достойный уровень пенсии, из-за чего многие из них не регистрируются официально.

Никитин предложил освободить от обязательных взносов граждан с доходом ниже 24 тыс. рублей в месяц, а также предоставить возможность добровольно доплачивать и увеличивать размер будущей пенсии. Кроме того, он считает необходимым учитывать отчисления при расчете социальных выплат.

Как отметил депутат, введение обязательных взносов позволит самозанятым формировать трудовой стаж, накапливать пенсионные коэффициенты и контролировать размер будущих выплат.

Ранее был назван размер средней пенсии в 2026 году.

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