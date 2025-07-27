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Задолженность по штрафам WhatsApp выросла более 20 млн рублей

Задолженность по неоплаченным штрафам WhatsApp достигла почти 22 млн рублей
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мессенджер WhatsApp задолжал 21,7 млн рублей по неуплаченным штрафам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

С марта 2023 года по апрель этого года против мессенджера было возбуждено три исполнительных производства. Документы поступили из судебных участков Таганского района. Один из штрафов, на сумму более 3,2 млн рублей, был наложен за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации). В частности, мессенджер не удалил запрещенную информацию, которая предлагала дистанционную продажу рецептурных лекарств.

Помимо этого, у мессенджера есть долг в размере 18 млн рублей за административное нарушение, которое предусмотрено частью 9 статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Оно связано с нарушением законодательства в области персональных данных. Кроме того, у мессенджера есть долг в размере 500 тысяч рублей.

25 февраля сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент.

До этого стало известно, что штраф Telegram Messenger Inc., назначенный Роскомнадзором за неисполнение его владельцем предписания удалить ложную информацию о российских военнослужащих, увеличился до 4 млн руб.

В начале февраля суд оштрафовал на 2 млн рублей платформу Discord за отказ выполнить обязательства по локализации персональных данных россиян.

Ранее депутат Милонов назвал сложной процедуру блокировки WhatsApp в России.

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