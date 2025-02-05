Суд оштрафовал платформу Discord на два млн рублей за отказ локализовать данные россиян

ТАСС: Discord оштрафовали на два млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района столицы оштрафовал на 2 млн рублей платформу Discord за отказ выполнить обязательства по локализации персональных данных россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«‎Судебный участок мирового судьи №422 признал платформу Discord виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных) и постановил назначить административный штраф в размере 2 млн рублей»‎, — сказано в публикации.

В январе этого года Роскомнадзор (РКН) впервые составил протокол против мессенджера для геймеров Discord за отказ локализовать персональные данные граждан России.

До этого в Госдуме назвали условия, при которых Россия спишет с Google штраф в 2 дуодециллиона рублей, который потребовали взыскать российские телекомпании за блокировку своих аккаунтов.

Зампред Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин уточнил, что списать огромный штраф нельзя. Однако, заявили в Госдуме, если IT-гигант восстановит все удаленные аккаунты, будет с уважением относиться к российским пользователям, появится шанс снизить сумму штрафа.

В конце октября прошлого года российские телекомпании потребовали у Google два дуодецеллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube. В деле проходили такие телеканалы, как «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие.

Ранее сообщалось, что переписки людей с DeepSeek утекли в открытый доступ.