Украина этим летом может объявить дефолт

У властей Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Если они не смогут договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности, его объявят в августе, сообщает журнал The Economist.

В материале говорится, что военные действия наносят тяжелый урон экономике Украины. ВВП страны на четверть меньше, чем до февраля 2022 года, Центральный банк разрывает валютные резервы, а недавние атаки на критически важную инфраструктуру снизили прогнозы роста.

За последние два года кредиторы Украины согласились приостановить выплаты по обслуживанию долга, но теперь мораторий от частных иностранных держателей облигаций, включая Amundi, французскую управляющую компанию по управлению активами, и американскую PIMCO, истекает 1 августа.

»МВФ хочет, чтобы [министр финансов Украины Сергей] Марченко договорился о списании, но сделка кажется маловероятной в отведенное время. Если Украина действительно объявит дефолт, это будет свидетельствовать о тревожном недоверии частных инвесторов к обязательствам Запада», пишет Economist.

Издание считает, что в долгосрочной перспективе это может означать катастрофу для восстановления страны.

В мае обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво заявлял, что западные кредиторы перестали верить в будущее Украины.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, когда украинцам ждать дефолта.