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Украина отказалась выплачивать кредиторам $665 млн

Украина допустила технический дефолт по государственным деривативам
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«Газета.Ru»

Украина столкнулась с возможностью технического дефолта по своим обязательствам, связанным с государственными деривативами, не выполнив в установленный срок платежи их держателям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейской фондовой биржи Euronext.

Согласно информации биржи, Украина должна была произвести выплату в размере $665 млн не позднее 2 июня. Однако на конец торгового дня на Euronext эта сумма так и не была перечислена.

Министерство финансов Украины сообщало о том, что правительство страны приняло решение не выполнять обязательства по государственным деривативам в связи с введенным мораторием. Ведомство также отметило, что соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не ведет к кросс-дефолту по обязательствам по внешним облигациям внутреннего госзайма.

В конце мая бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил «Газете.Ru», что на Украине дефолт наступил уже давно, и Киев не способен самостоятельно обслуживать свой внешний долг.

Ранее в Fitch Ratings оценили состояние экономики Украины.

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