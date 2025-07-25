Набиуллина оценила устойчивость финансового сектора России к западным санкциям

Финансовый сектор РФ является достаточно устойчивым к санкциям Запада. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«В целом, по оценке устойчивости финансового сектора к этим санкциям, мне кажется, он уже практикой и опытом показал, что достаточно устойчивый», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что финансовый сектор — это один из фокусов Запада для применения санкций. По ее мнению, западные страны продолжат ужесточать санкции в отношении РФ. Поэтому Банк России проводит такую политику, чтобы эта устойчивость финансового сектора РФ не снижалась, отметила она.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что санкционные выплески стран ЕС в отношении России бьют не только по самой Европе, они могут серьезно пошатнуть мировую экономику, снизив темпы ее развития. В частности, могут пострадать граждане Евросоюза из-за рецессии, деиндустриализации и существенного подорожания всех продуктов.

Матвиенко добавила, что российская сторона будет наблюдать за происходящим и готовить меры, которые нивелируют это беззаконное экономическое давление на страну.

Ранее во Франции сообщили о разработке нового пакета санкций против России.