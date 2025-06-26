Водитель Ozon, задавивший пенсионерку, получил условный срок и вернулся на работу

В Челябинске родственники пенсионерки, которую сбил водитель Ozon во дворе дома, недовольны решением суда, согласно которому виновный получил условный срок. Об этом сообщает 74.ru.

ДТП произошло в сентябре 2024 года, водитель маркетплейса сбил во дворе дома 71-летнюю женщину, спасти ее не удалось. После происшествия было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда виновному был назначен условный срок наказания, которым остались недовольны родственники пожилой женщины. Спустя некоторое время после аварии водитель вернулся к прежней работе и продолжил развозить грузы по Челябинску.

«Его отстраняли от работы на какое-то время, но потом он вернулся в Ozon и начал работать как ни в чем не бывало. Хотя он сам в суде просил, чтобы дали ему возможность работать для перечисления денег. Но за восемь месяцев он перевел мне только 60 тысяч рублей. Я каждый раз говорила и сейчас повторяю: деньги мне не нужны, я сама смогу заработать на все. Но маму мне уже никто не вернет, и он должен понести за это справедливое наказание», — рассказала дочь пенсионерки.

Семья пока не решила, будут ли они обжаловать решение суда. Как сообщили представители маркетплейса, после оглашения приговора с водителем все же расторгли контракт.

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