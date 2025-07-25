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В Центробанке заявили об отсутствии необходимости в докапитализации банков России

Набиуллина: ЦБ не видит необходимости в докапитализации российских банков
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Центробанк не видит необходимости в докапитализации крупных российских банков. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы не видим никакой необходимости в докапитализации крупных банков из-за некого навеса или потенциального навеса плохих долгов, банковский сектор прибыльный», — сказала глава регулятора.

Докапитализация — это получение дополнительного кредита, необходимого для восстановления уровня платежеспособности и выполнения обязательств перед клиентами. Иными словами, это инструмент, позволяющий не допустить банкротства.

Незадолго до этого сообщалось, что ЦБ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики и снизил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18%.

В пресс-службе регулятора отметили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Причины снижения ключевой ставки — замедление инфляции, слабый спрос на кредиты и уже заметное снижение ставок банками. Чего ждать после заседания ЦБ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦБ скорректировал прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год.

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