Вклады могут стать дешевле, а кредиты — нет. Что будет с ключевой ставкой 25 июля?

Центробанк 25 июля может снова снизить ключевую ставку — предыдущее решение о смягчении было принято 6 июня. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают наиболее вероятным понижение на 1–2 процентных пункта, до 18–19% годовых. Причины — замедление инфляции, слабый спрос на кредиты и уже заметное снижение ставок банками. Чего ждать от ближайшего заседания ЦБ — в нашем материале.

Первый раз в 2025 году ЦБ понизил ключевую ставку 6 июня, сейчас она составляет 20% годовых. ЦБ уменьшит ключевую ставку на 1–2 процентных пункта 25 июля, уверены опрошенные «Газетой.Ru» сенатор и экономисты. Они уверены, что ЦБ вряд ли сохранит ключевую ставку на уровне 20% и полностью исключили ее повышение.

«Есть определенная доля вероятности, что 25 июля Центробанк снизит ключевую ставку до 18–19% годовых. Это связано с тем, что инфляция замедляется, а люди и бизнес стали брать меньше кредитов. Однако есть факторы, которые мешают снижать ключевую ставку слишком резко — например, рост цен на услуги и давление на рубль», — заявила «Газете.Ru» сенатор РФ Ольга Епифанова.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев согласны, что ключевую ставку снизят до 18–19%.

«Рубль остается сильным, что помогает сдерживать рост цен и снижает инфляционные ожидания. Вместе с тем финансовые власти не могут не принимать во внимание риски переохлаждения экономики», — отметил Бахтин.

Васильев сказал «Газете.Ru», что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировал Банк России (7–8% на конец года), поэтому регулятор может выбрать уменьшение ставки до 18%.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Снижение текущих темпов инфляции примерно на 2 процентных пункта дают возможность снизить ставку на 2 п.п. Даже после снижения ставки денежно-кредитные условия останутся жесткими — реальные процентные ставки сохраняются на высоком уровне. Кроме того, ЦБ может ускорить снижение, чтобы не допустить переохлаждения экономики: эффект от политики проявляется с временным лагом», — отметил Васильев.

По данным Росстата, с 8 по 14 июля 2025 года годовая инфляция в России составила 9,34%. Неделей ранее показатель достигал 9,45%.

Что будет с вкладами

По мнению экспертов, после решения ЦБ максимальные ставки по депозитам снизятся до 16% годовых уже в июле-августе. Сейчас средний уровень среди топ-10 банков — 17–18%.

«Если регулятор примет решение о снижении ключевой ставки сразу на 2 процентных пункта, вклады подешевеют до 16–18% годовых. Если ставка вообще не изменится, условия по вкладам скорее всего останутся прежними, и у граждан останется шанс открыть вклад под высокий процент», — отметила Епифанова.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров уточнил, что банки уже закладывают в свои тарифы потенциальное снижение ключевой ставки в июле более чем на 1 п.п. Федоров полагает, что ставки по вкладам продолжат снижение до конца 2025 года в среднем на 0,5 п.п. в месяц.

Васильев не исключил, что к концу года ставки по депозитам могут снизиться до 12–13%.

Что будет с кредитами

Эксперты допустили, что ставки по кредитам будут снижаться медленнее, чем по вкладам. По данным на 10 июля 2025 года, средняя ставка по потребительским кредитам в топ-20 российских банков составляет 31,68% годовых. При этом средняя ставка по необеспеченным кредитам — 33,96%, по залоговым — 28,03%.

В первой неделе июля 2025 года средние ставки по ипотеке в России снизились на 0,3–0,5 процентных пункта в зависимости от сегмента жилья: на новостройки — на 0,43 процентного пункта, до 24,48%, а на вторичное жилье — на 0,33 процентного пункта, до 24,6%.

« Несмотря на возможное снижение ставки до 18–19% годовых, кредиты не станут дешевле . После заседания ЦБ в перспективе мы можем увидеть следующие значения: потребительские кредиты — 18–22%; кредит наличными — от 16%; рассрочка — до 27%. Экономическая ситуация требует от граждан особой осторожности — банки массово фиксируют рост числа должников и сокращение платежеспособности населения. В результате требования к заемщикам растут, а ставки остаются на достаточно высоком уровне.

Инфляция в 6–7%, замедление роста производства и риски сокращений в компаниях — это неблагоприятные факторы, которые делают кредит крайней мерой для покрытия срочных расходов», — подчеркнул вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

По его мнению, рыночные ставки по ипотеке изменятся к осени, снижение будет не радикальным, а плавным и умеренным. Ставка по кредитам на новое жилье может упасть до 15–17%, а на вторичное — до 19–20%.

Он рекомендовал подождать с покупкой квартиры: в будущем ставка по займам может стать еще ниже. Сейчас приобретение недвижимости доступно только тем гражданам, у которых есть существенные накопления на первый взнос и стабильный доход, отметил Пищальников.

Что будет с рублем

С начала года рубль укрепился к основным валютам: на 23% — к доллару, на 14% — к евро, на 19% — к юаню. Однако предстоящее снижение ключевой ставки может ослабить нацвалюту , предупреждают аналитики.

По словам Бахтина из «Гарда Капитал», при снижении ставки более чем на 1 п.п. возможна краткосрочная просадка рубля из-за эмоциональной реакции рынка.

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«Но фундаментально эффект проявится к концу лета. Доллар может подорожать до 80–83 рублей , евро — до 92–95 рублей, юань — до 11,1–11,2 рубля», — уточнил он.

Главный аналитик Совкомбанка Васильев также ожидает ослабление рубля в ближайшие месяцы — без учета внешнеполитических шоков. По его прогнозу, курс доллара останется в диапазоне 76–81 рубль, евро — 89–95 рублей, юань — 10,6–11,3 рубля.

Федоров из «БКС Мир инвестиций» полагает, что по мере снижения ставки часть россиян переориентируется с рублевых активов на валютные.

«Рубль может потерять до 15% стоимости к концу года, особенно если ключевая ставка опустится к 15%. Доллар в этом случае подорожает до 90–95 рублей», — отметил он.

Более резкий сценарий допустил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников: по его мнению, в первом квартале 2026 года курс доллара может достичь 100 рублей.

«Это не паника, а возможное развитие событий без изменений в экономической политике. Поддержка рубля через интервенции дает лишь краткосрочный эффект», — считает эксперт.

Что будет с ценами

Рост цен обычно замедляется при высоких реальных ставках в экономике . Повышенная волатильность цен наблюдается по импортным товарам в условиях колебаний курса рубля. Эти товары могут дешеветь в случае укрепления рубля. Эксперты считают, что тенденция на замедление инфляции в России устойчива и сохранится в ближайшие месяцы.

Васильев прогнозирует замедление годовой инфляции до 5,6% к концу года.

«В августе возможна сезонная дефляция — около –0,15% в месячном выражении, в сентябре — околонулевая динамика. Мы видим устойчивое снижение темпов роста цен, несмотря на внешние риски», — отметил он.

Эксперты подчеркивают: высокая реальная ставка (разница между инфляцией и ключевой) сохраняет жесткость монетарной политики, что продолжит сдерживать рост цен.

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При этом влияние колебаний курса рубля, особенно на импортные товары, сохраняется.

«В случае укрепления рубля импорт может дешеветь, но не всегда пропорционально. Продавцы компенсируют издержки и предпочитают сохранять цены — особенно в офлайн-ритейле. На маркетплейсах реакция быстрее и прямая», — пояснил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Среди факторов неопределенности — геополитика и ситуация в мировой экономике.

«Если торговые войны усилятся, это может привести к падению цен на сырье, снижению экспорта, ослаблению рубля и, как следствие, ускорению инфляции. Однако в базовом сценарии таких потрясений не ожидается», — добавил Васильев.