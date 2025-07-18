Вклады могут стать дешевле, а кредиты — нет. Что будет с ключевой ставкой 25 июля?

Первый раз в 2025 году ЦБ понизил ключевую ставку 6 июня, сейчас она составляет 20% годовых. ЦБ уменьшит ключевую ставку на 1–2 процентных пункта 25 июля, уверены опрошенные «Газетой.Ru» сенатор и экономисты. Они уверены, что ЦБ вряд ли сохранит ключевую ставку на уровне 20% и полностью исключили ее повышение.
«Есть определенная доля вероятности, что 25 июля Центробанк снизит ключевую ставку до 18–19% годовых. Это связано с тем, что инфляция замедляется, а люди и бизнес стали брать меньше кредитов. Однако есть факторы, которые мешают снижать ключевую ставку слишком резко — например, рост цен на услуги и давление на рубль», — заявила «Газете.Ru» сенатор РФ Ольга Епифанова.
Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев согласны, что ключевую ставку снизят до 18–19%.
«Рубль остается сильным, что помогает сдерживать рост цен и снижает инфляционные ожидания. Вместе с тем финансовые власти не могут не принимать во внимание риски переохлаждения экономики», — отметил Бахтин.
Васильев сказал «Газете.Ru», что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировал Банк России (7–8% на конец года), поэтому регулятор может выбрать уменьшение ставки до 18%.
«Снижение текущих темпов инфляции примерно на 2 процентных пункта дают возможность снизить ставку на 2 п.п. Даже после снижения ставки денежно-кредитные условия останутся жесткими — реальные процентные ставки сохраняются на высоком уровне. Кроме того, ЦБ может ускорить снижение, чтобы не допустить переохлаждения экономики: эффект от политики проявляется с временным лагом», — отметил Васильев.
По данным Росстата, с 8 по 14 июля 2025 года годовая инфляция в России составила 9,34%. Неделей ранее показатель достигал 9,45%.
Что будет с вкладами
По мнению экспертов, после решения ЦБ максимальные ставки по депозитам снизятся до 16% годовых уже в июле-августе. Сейчас средний уровень среди топ-10 банков — 17–18%.
«Если регулятор примет решение о снижении ключевой ставки сразу на 2 процентных пункта, вклады подешевеют до 16–18% годовых. Если ставка вообще не изменится, условия по вкладам скорее всего останутся прежними, и у граждан останется шанс открыть вклад под высокий процент», — отметила Епифанова.
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров уточнил, что банки уже закладывают в свои тарифы потенциальное снижение ключевой ставки в июле более чем на 1 п.п. Федоров полагает, что ставки по вкладам продолжат снижение до конца 2025 года в среднем на 0,5 п.п. в месяц.
Васильев не исключил, что к концу года ставки по депозитам могут снизиться до 12–13%.
Что будет с кредитами
Эксперты допустили, что ставки по кредитам будут снижаться медленнее, чем по вкладам. По данным на 10 июля 2025 года, средняя ставка по потребительским кредитам в топ-20 российских банков составляет 31,68% годовых. При этом средняя ставка по необеспеченным кредитам — 33,96%, по залоговым — 28,03%.
В первой неделе июля 2025 года средние ставки по ипотеке в России снизились на 0,3–0,5 процентных пункта в зависимости от сегмента жилья: на новостройки — на 0,43 процентного пункта, до 24,48%, а на вторичное жилье — на 0,33 процентного пункта, до 24,6%.
«Несмотря на возможное снижение ставки до 18–19% годовых, кредиты не станут дешевле. После заседания ЦБ в перспективе мы можем увидеть следующие значения: потребительские кредиты — 18–22%; кредит наличными — от 16%; рассрочка — до 27%. Экономическая ситуация требует от граждан особой осторожности — банки массово фиксируют рост числа должников и сокращение платежеспособности населения. В результате требования к заемщикам растут, а ставки остаются на достаточно высоком уровне.
Инфляция в 6–7%, замедление роста производства и риски сокращений в компаниях — это неблагоприятные факторы, которые делают кредит крайней мерой для покрытия срочных расходов», — подчеркнул вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.
По его мнению, рыночные ставки по ипотеке изменятся к осени, снижение будет не радикальным, а плавным и умеренным. Ставка по кредитам на новое жилье может упасть до 15–17%, а на вторичное — до 19–20%.
Он рекомендовал подождать с покупкой квартиры: в будущем ставка по займам может стать еще ниже. Сейчас приобретение недвижимости доступно только тем гражданам, у которых есть существенные накопления на первый взнос и стабильный доход, отметил Пищальников.
Что будет с рублем
С начала года рубль укрепился к основным валютам: на 23% — к доллару, на 14% — к евро, на 19% — к юаню. Однако предстоящее снижение ключевой ставки может ослабить нацвалюту, предупреждают аналитики.
По словам Бахтина из «Гарда Капитал», при снижении ставки более чем на 1 п.п. возможна краткосрочная просадка рубля из-за эмоциональной реакции рынка.
«Но фундаментально эффект проявится к концу лета. Доллар может подорожать до 80–83 рублей, евро — до 92–95 рублей, юань — до 11,1–11,2 рубля», — уточнил он.
Главный аналитик Совкомбанка Васильев также ожидает ослабление рубля в ближайшие месяцы — без учета внешнеполитических шоков. По его прогнозу, курс доллара останется в диапазоне 76–81 рубль, евро — 89–95 рублей, юань — 10,6–11,3 рубля.
Федоров из «БКС Мир инвестиций» полагает, что по мере снижения ставки часть россиян переориентируется с рублевых активов на валютные.
«Рубль может потерять до 15% стоимости к концу года, особенно если ключевая ставка опустится к 15%. Доллар в этом случае подорожает до 90–95 рублей», — отметил он.
Более резкий сценарий допустил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников: по его мнению, в первом квартале 2026 года курс доллара может достичь 100 рублей.
«Это не паника, а возможное развитие событий без изменений в экономической политике. Поддержка рубля через интервенции дает лишь краткосрочный эффект», — считает эксперт.
Что будет с ценами
Рост цен обычно замедляется при высоких реальных ставках в экономике. Повышенная волатильность цен наблюдается по импортным товарам в условиях колебаний курса рубля. Эти товары могут дешеветь в случае укрепления рубля. Эксперты считают, что тенденция на замедление инфляции в России устойчива и сохранится в ближайшие месяцы.
Васильев прогнозирует замедление годовой инфляции до 5,6% к концу года.
«В августе возможна сезонная дефляция — около –0,15% в месячном выражении, в сентябре — околонулевая динамика. Мы видим устойчивое снижение темпов роста цен, несмотря на внешние риски», — отметил он.
Эксперты подчеркивают: высокая реальная ставка (разница между инфляцией и ключевой) сохраняет жесткость монетарной политики, что продолжит сдерживать рост цен.
При этом влияние колебаний курса рубля, особенно на импортные товары, сохраняется.
«В случае укрепления рубля импорт может дешеветь, но не всегда пропорционально. Продавцы компенсируют издержки и предпочитают сохранять цены — особенно в офлайн-ритейле. На маркетплейсах реакция быстрее и прямая», — пояснил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.
Среди факторов неопределенности — геополитика и ситуация в мировой экономике.
«Если торговые войны усилятся, это может привести к падению цен на сырье, снижению экспорта, ослаблению рубля и, как следствие, ускорению инфляции. Однако в базовом сценарии таких потрясений не ожидается», — добавил Васильев.