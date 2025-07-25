В России спрогнозировали снижение ключевой ставки до 16%

«Росконгресс»: ключевая ставка ЦБ РФ может снизиться до 16% к концу 2025 года

В докладе «Росконгресса» прогнозируется, что уже к концу 2025 года ключевая ставка Центробанка может снизиться до 16%. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что при инфляции в 7 — 8% реальная ставка составит около 9—10%, что сохранит «жесткость денежно-кредитной политики».

По словам специалистов, снижение ключевой ставки до 16% не приведет к существенному росту инфляции и может не стать причиной резкого ослабления рубля. При этом в докладе говорится, что представители бизнеса предлагают более радикальное снижение ставки до 12% в качестве меры стимулирования экономики. Однако подобная мера может повысить риски образования стагфляции.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о предпосылках для снижения ключевой ставки Центробанка. По ее словам, до конца года ключевая ставка может снизиться больше чем на один процентный пункт, и снижение будет поступательным. Спикер Совфеда подчеркнула, что в этом заинтересованы как граждане, так и бизнес, и финансовая система.

Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 25 июля. Эксперты считают наиболее вероятным понижение ключевой ставки на один-два процентных пункта, до 18-19% годовых

Ранее эксперт объяснил, как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на курсе рубля.